MACIEL DE, Ana Inés,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MACIEL de HOUSSAY, Ana Inés, q.e.p.d. - María Inés de Ceriani Cernadas; sus hijos Mane y Diego, Nancho y Asun acompañan con mucho cariño a Mariano, Gregorio y Emilia en este momento tan triste.
