SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MACKINLAY, Carlos R., q.e.p.d., partió a la casa del Padre el 23 de mayo de 2026. - Su mujer Gloria Besio Rueda de Mackinlay, sus hijos Junior y Mariana, Matías y Maga, Martín y Loli, y Gloria y Andrés Outeiral y sus nietos Bautista y Santiago, Cata, Agus y Camila, Benjamín y Cruz Mackinlay, Francisco, Cata y Mili Outeiral Mackinlay despiden a Carlos con muchísima tristeza sabiendo que ya está en la gloria eterna.

✝ MACKINLAY, Carlos R., q.e.p.d. - Tu hija, Patita, tu yerno Andresito y tus nietos Fran, Caro y Mili te despedimos con todo el amor del mundo, te vamos a extrañar, nos quedamos con tu risa contagiosa.

✝ MACKINLAY, Carlos R. - María Zaldívar (a.); sus hijos Alejandro Castex (a.) y Toia LLavallol (a.), Delfina Castex y Rodrigo Díaz de Vivar y sus nietos Olivia, Ramón, Manuela, Simón y Carmela te agradecemos tantos años de afecto y de momentos compartidos. Te vamos a extrañar siempre. Rezamos una oración por tu alma.

✝ MACKINLAY, Carlos R. - Gracias por tanto. María Zaldívar (a.).

✝ MACKINLAY, Carlos R., q.e.p.d., 23-5-2026. - Marta Iglesias de Outeiral y familia participan su fallecimiento y abrazan a Lola, sus hermanos y a Gloria en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ MACKINLAY, Carlos. - Silvia Reynal O¨Connor, Silvina Guevara Lynch, Estela Bedoya y Monique Chevallier acompañan con mucho cariño a Gloria y familia.

✝ MACKINLAY, Carlos. - Helena Besio Rueda, sus hijos Sol, Sebastián y Valeria Sala, hijos políticos y nietos lo despiden con mucho cariño y abrazan muy fuerte a toda la familia.

✝ MACKINLAY, Carlos R., Dr., q.e.p.d., falleció el 23 de mayo de 2026. - Marcela Benítez despide a su jefe y amigo con inmensa tristeza, agradeciendo tantos años compartidos y acompaña a la familia en su dolor.

✝ MACKINLAY, Carlos R., q.e.p.d. - La comisión directiva de Buenos Aires Golf Club y Country participa el fallecimiento de su socio y acompaña a Carlos Mackinlay (h.) y familia en este doloroso momento y pide una oración por su eterno descanso.

✝ MACKINLAY, Carlos R., q.e.p.d. - Sus amigos y compañeros de Ceibos Group acompañan con afecto a Matías y su familia por el fallecimiento de su padre.

✝ MACKINLAY, Carlos R., q.e.p.d. - Liz Baigros y Wally Sevitz participan su fallecimiento y abrazan a Junior y a toda la familia Mackinlay en este triste momento.

Avisos fúnebres

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