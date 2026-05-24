SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MACKINLAY, Carlos Roberto. - Su hermano Dane junto con sus hijos Juana M. y Juan Pablo Romero Moreno, Magdalena y Daniel H. (h.) y sus nietos Pedro, Elena y Francisca, acompañan a Gloria y sus hijos Junior, Matías, Martín y Gloria (h.) en este difícil momento y rezan una oración en su memoria.

✝ MACKINLAY, Carlos Roberto, q.e.p.d., 23-5-2026. - Sus consuegros María Marta y Miguel Seal y sus hijos lo despiden con cariño y acompañan a Matías y familia.

✝ MACKINLAY, Carlos Roberto, Dr., q.e.p.d., falleció el 23 de mayo de 2026. - El directorio de Car Security SA-Strix, sus gerentes, funcionarios y empleados participan su fallecimiento y despiden con afecto a quien fuera el fundador de nuestra empresa, referente clave en la historia y crecimiento de la compañía y acompañan con cariño a su esposa Gloria Besio Rueda de Mackinlay y a sus hijos Junior, Matías, Martín y Gloria en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

✝ MACKINLAY, Carlos Roberto. - El equipo de Ceibos Group participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Matías y familia, rogando una oración en su memoria.

✝ MACKINLAY, Carlos Roberto, q.e.p.d. - Querido Matías, solidarios con tu tristeza en tan difícil momento, te hacemos llegar nuestro cariño y muy fuerte abrazo. Lonny R. J. y sus hijos Echesortu.

✝ MACKINLAY, Carlos Roberto, q.e.p.d., falleció el 23-5-2026. - Diana Mesri, sus hijos Diego y Marina Silbert y sus familias acompañan a los Mackinlay con mucho afecto en la despedida de un grande.

✝ MACKINLAY, Carlos Roberto, q.e.p.d., falleció el 23-5-2026. - Estudio Mesri, Diana Mesri y todos sus integrantes participan el fallecimiento del Dr. Carlos Roberto Mackinlay y acompañan en la despedida a toda su familia.

Avisos fúnebres

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