† MACRI de CALCATERRA, María Pía, q.e.p.d. - Alicia Boga participa con mucho dolor el fallecimiento de su querida cuñada Pía.

MACRI de CALCATERRA, María Pía, q.e.p.d., falleció el 6-8-2025. - Aurum Valores S.A. participa su fallecimiento y acompaña a la familia Calcaterra, deseando paz en su memoria.

† MACRI de CALCATERRA, María Pía, q.e.p.d., falleció el 6-8-2025. - Daniela Macri y su hijo Ramiro Keklkian despiden con todo el amor a su tia Pia y acompañan a toda la familia en este triste momento.

† MACRI de CALCATERRA, María Pía. - José y Lucía Noguerol acompañan a Fabio, María y todos los Calcaterra con mucho cariño.

† MACRI de CALCATERRA, María Pía. - Mabel Bove de Capurro, sus hijos Fabio y María, Alejandro y Mechi y Cecilia piden una oración para su querida abu Pía.

† MACRI de CALCATERRA, María Pía. - Eva Lobo y sus hijos Juana y Pepo acompañan con profundo dolor a Fabio, María,Fran, Tizi, Santu y Valen.

† MACRI de CALCATERRA, María Pía. - Rafael Alazraki y Ana M. Cassone acompañamos con profundo cariño a Emilia, Angelo y Fabio en este momento tan triste.

† MACRI de CALCATERRA, María Pía, q.e.p.d. - Sofía y Marcelo de Alzaga acompañan a los Calcaterra Capurro y ruegan una oración por su señora madre.

