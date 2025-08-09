1
MACRI DE CALCATERRA, María Pía
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MACRI de CALCATERRA, María Pía. - Félix, María, Carlos, Paula, Felucho, Juan y Mariano Noguera despiden a Pía con mucho cariño y abrazan a Emilia, Ángelo y Fabio.
