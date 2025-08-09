LA NACION

MACRI DE CALCATERRA, Pía

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MACRI de CALCATERRA, Pía. - Marcia y Peban acompañan a Fabio, María y toda la familia Calcaterra con entrañable afecto.

Aviso publicado en la edición impresa

