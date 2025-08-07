LA NACION

MACRI, María Pía

LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MACRI, María Pía, q.e.p.d., falleció el 6-8-2025. - Jorge Macri, María Belén Ludueña, Antonio Macri, Martina Macri y Giorgio Macri despiden a su querida tía, a quien recuerdan con gran cariño. Acompañan a Ángelo, Fabio, Emilia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

MACRI, María Pía, q.e.p.d., falleció el 6-8-2025. - María Calcaterra, Florencio de la Torre Urizar y sus hijos, Franca, Rosa, Greta y Lucio la despiden con mucho cariño.

MACRI, María Pía, q.e.p.d. - Norberto García y familia lamentan tu partida y acompañan a la Flia. Calcaterra Macri.

MACRI, María Pía, q.e.p.d., falleció el 6-8-2025. - Hugo Meglioli y Jorge Ruival participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a Ángelo y Fabio, rogando una oración en su memoria.

MACRI, María Pía, q.e.p.d., falleció el 6-8-2025. - El directorio y colaboradores de BiBank S.A. participan su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.

MACRI, María Pía, q.e.p.d., falleció el 6-8-2025. - Javier Ortiz Batalla y familia lamentan profundamente el fallecimiento de María Pía y acompañan a la querida familia Calcaterra en su dolor.

MACRI, María Pía. - Acompañamos con profundo cariño a Ángelo, Fabio, Emilia, hijos y nietos en este momento tan triste. Carla, Alejandra, Mariana y Georgina.

LA NACION
