MACRI, María Pía
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MACRI, María Pía, q.e.p.d., falleció el 6-8-2025. - El equipo de OpenPass acompaña a la familia Calcaterra en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
