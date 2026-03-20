SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MADERO, Alejandro María. - Que descanses en paz y que tu alegría y tu mirada nos siga iluminado. Te queremos y te vamos a extrañar muchísimo. Su mujer Mae, sus hijos, nietos y su madre Chichita.

✝ MADERO, Alejandro María, arquitecto, q.e.p.d. - Jorge Aslan y familia lo despiden con mucha tristeza.

✝ MADERO, Alejandro María, arquitecto, q.e.p.d. - Marta Aslan y sus hijos lo despiden con mucho afecto.

✝ MADERO, Alejandro María, arquitecto, q.e.p.d. - Aslan y Ezcurra lo despide con mucho dolor, agradeciendo tantos años compartidos.

Avisos fúnebres

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