LA NACION

MADERO, Alejandro María

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MADERO, Alejandro María. - Que descanses en paz y que tu alegría y tu mirada nos siga iluminado. Te queremos y te vamos a extrañar muchísimo. Su mujer Mae, sus hijos, nietos y su madre Chichita.

MADERO, Alejandro María, arquitecto, q.e.p.d. - Jorge Aslan y familia lo despiden con mucha tristeza.

MADERO, Alejandro María, arquitecto, q.e.p.d. - Marta Aslan y sus hijos lo despiden con mucho afecto.

MADERO, Alejandro María, arquitecto, q.e.p.d. - Aslan y Ezcurra lo despide con mucho dolor, agradeciendo tantos años compartidos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Llegó el primer barrio argentino construido íntegramente por mujeres
    1

    Un oasis de esperanza: el primer barrio argentino construido íntegramente por mujeres

  2. Por qué Emilia Mernes está enfrentada con Tini Stoessel, María Becerra y Antonela Roccuzzo
    2

    Por qué Emilia Mernes está enfrentada con Tini Stoessel, María Becerra y Antonela Roccuzzo

  3. Bajo la fachada de un boliche funcionaba un prostíbulo donde explotaban a 50 mujeres
    3

    Bajo la fachada de un boliche funcionaba un prostíbulo donde explotaban a 50 mujeres frente al cementerio de Recoleta

  4. La esposa de Adorni compró en 2024 la casa en el country señalada por la diputada Pagano
    4

    La esposa de Adorni compró en 2024 la casa en el country de Exaltación de la Cruz señalada por la diputada Pagano