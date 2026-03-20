SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MADERO, Alejandro, q.e.p.d. - Tu consuegra Magdalena del Campo de Villar, hijos y nueras, te despiden con tristeza, abrazando a Mae y Flia. con mucho cariño.

✝ MADERO, Alejandro. - Sus amigos de la mesa del primer lunes del mes y sus familias acompañan a Mae y sus hijos y ruegan una oración por el queridísimo Ale, ejemplo de virtudes.

✝ MADERO, Alejandro. - Sus compañeros de la Camada 72 del Colegio San Juan El Precursor despiden al querido Ale y ruegan una oración en su memoria.

MADERO, Alejandro. - Pica Soiza (a.) despide a una excelente persona y acompaña a los Madero en estos momentos.

✝ MADERO, Alejandro. - Con profundo pesar, Hábitat para la Humanidad Argentina despide a un pilar de su comisión directiva y presidente en distintas etapas. Agradecemos su vocación de servicio, su liderazgo generoso y su enorme aporte a la misión de la organización.

✝ MADERO, Alejandro. - Alberto e Inés Perez Centeno despedimos a un gran amigo y excelente persona acompañando a Mae y familia en este triste momento.

✝ MADERO, Alejandro. - El colegio Santos Unidos Santa Inés y San Juan el Precursor participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera exalumno y presidente del Consejo de Administración del Colegio San Juan el Precursor y acompaña a su familia con sus oraciones.

✝ MADERO, Alejandro. - Roxana y Diego González Bonorino despedimos con mucha tristeza a Ale y acompañamos a Mae y familia con mucho cariño.

✝ MADERO, Alejandro, q.e.p.d., falleció el 19-3-2026. - Sus compañeros de la promoción año 1978 de la Facultad de Arquitectura despedimos a Alejandro con inmensa tristeza agradeciendo tantos años de amistad compartidos. Abrazamos muy fuerte a su familia y rogamos una oración en su memoria.

✝ MADERO, Alejandro, q.e.p.d. - Mi querido Ale, mi gran amigo de toda la vida, con todo dolor nos encontraremos en el cielo. Oscar Carattini.

✝ MADERO, Alejandro M., Arq. - Adela y Enrique Maschwitz junto a sus hijos despiden al querido Ale con mucha tristeza y acompañan a Mae, los chicos y toda la familia Madero con mucho cariño

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa