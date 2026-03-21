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MADERO, Alejandro

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MADERO, Alejandro (Ale). - Sus primos Ball Zavalía: Yuly y Julieta, Tintina y Carlos, Marcos y Jacinta, Diego y María, Guillermo y Mónica, Juan y Belén, y Cecilia y Eduardo acompañan con mucho cariño a Mae y a la familia Madero y ruegan una oración en su memoria.

MADERO, Alejandro. - El equipo de Cynodon acompaña a su socio Gonzalo Madero y a su familia en este doloroso momento por el fallecimiento de su hermano Alejandro.

MADERO, Alejandro. - Elaine y Paco González Mazza junto a sus hijos despiden a Ale y acompañan a Mae y a sus hijos, rezando por su eterno descanso.

MADERO, Alejandro. - Rincón del Chañar, Establecimiento Agropecuario San Jorge, Cabalgando, Las Mesetas, Finca Luminosa y todo su personal acompañan con profundo pesar a Joaquín Madero y a su familia en este difícil momento, elevando una oración por el eterno descanso de su hermano.

MADERO, Alejandro. - Graciela Quintans y Luciana Blanco Villegas (a.) con profundo dolor acompañamos a Joaquín Madero y a su familia, en la tristeza de la pérdida de su hermano.

MADERO, Alejandro. - Haydée Moreno participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Joaquín Madero, acompañando a él y a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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