† MADONNI, Ramón, falleció el 14-8-2025. - Goyo Zidar participa su fallecimiento, acompaña a la familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria. Querido Ramón, ha sido un honor para mí acercarte a Boca y haber trabajado a tu lado durante 12 años en el fútbol infantil. Admiré siempre tu talento y tu pasión por los chicos y el fútbol. Tus recomendaciones siempre precisas y desinteresadas fueron muy valiosas y generaron muchos jugadores de primerísimo nivel. Gracias por la confianza recíproca que nos tuvimos. Fuiste una gran persona, de buena madera, inolvidable para mí. Abrazo interminable. Goyo.

