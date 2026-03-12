SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MADRID PAEZ, José María, falleció el 9-3-2026. - Sus hijos José María, Paio y Matías; sus hermanos Mena y Daniel Schere, Carmen M. P. de Farache, Inés y Roberto Monti, Samuel y Corina Madrid Páez, Ana M. P. de Azqueta, sus nueras y sus nietos, sobrinos y sobrinos nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido e inolvidable Gaita. Que en paz descanse.

