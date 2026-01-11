SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAFFIOLY, Amabella. - Su esposo Norberto, su hija Laura y su hermana María del Carmen la despiden con mucho cariño y agradecen una oración en su memoria. Sus restos serán despedidos en Parque Memorial hoy, a las 11.

✝ MAFFIOLY, Amabella. - Sus cuñados Atilio M. Palmeiro y Graciela N. Nicolini; sus sobrinos Pablo, Natalia y Gastón y sobrinos nietos acompañan a la familia en este doloroso momento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

