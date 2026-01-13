LA NACION

MAGGIO, Jorge Augusto,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MAGGIO, Jorge Augusto, q.e.p.d., falleció el 11-1-2026. - Sus hijos Verónica, Diego y Mariana, sus hijos políticos Patricia Sánchez y Bautista Mathieu; sus nietos Florencia y Juan Andrés Maggio e Inés y Amelie Mathieu y su hija en el afecto Silvia Perino participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados ayer, en el cementerio Jardín de Paz.

MAGGIO, Jorge Augusto, q.e.p.d. - Francisco y Josefina Martínez Cafferata despiden a su entrañable amigo Jorge con todo cariño y los mejores recuerdos y acompañan a Marianín, Vero, Diego y a toda la familia con sus oraciones.

Avisos fúnebres

