MAGRANER, Mirta Diana,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MAGRANER de DE GUZMAN, Mirta Diana, q.e.p.d., falleció el 11-2-2026. - Su esposo Juan José de Guzmán; sus hijos Majo, Gonzalo, Ceci y Ramiro; sus nietos Felipe, Amparo, Juan Martin, Carmela y Malu, participan con pesar su fallecimiento. Despedimos sus restos en Jardín de Paz el 12-2-2026. - LÁZARO COSTA, Tel. 5145-7557.

Avisos fúnebres

