SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MAINERO, Carlos, q.e.p.d., falleció el 9-11-2025. - Alberto y Anabel Vallve, sus hijos, hijos políticos y nietos, despedimos a nuestro querido amigo y abrazamos fuerte a Marilyn, Joe, Ale, Juan y Fran. Querido Charlie, fue un privilegio haber compartido tantos años de amistad y haber disfrutado tantos momentos juntos. Fuiste un grande de verdad, un hombre bueno, generoso, luchador y valiente. Te vamos a extrañar mucho, pero estas en nuestro corazón para siempre.

