MALAMUD, Eduardo
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MALAMUD, Eduardo, q.e.p.d. - El Consorcio de Propietarios San Martín de Tours 3113 y su administración participan con gran pesar el fallecimiento de su apreciado vecino y acompañan con afecto a su familia en estos tristes momentos.
LA NACION
