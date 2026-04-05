SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MALAVER, Alberto A., q.e.p.d., falleció el 1-4-2026. - Sus amigos del Jockey Club. Jorge Amieva, Esteban Bossi de Ezcurra, Jorge de la María, Carlos Alejandro Martin, Raúl de Ezeyza Clemente Sañudo Freyre, Máximo Ramos Ferrari, Carlos María Mose Medrano, Federico Amuchastegui Amadeo, rezan por su eterno descanso.

✝ MALAVER, Alberto. - Martín y Cristina Firpo de Grondona despiden a su amigo y ofrecen oraciones por su alma.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa