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MALAVER, Alberto A.,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MALAVER, Alberto A., q.e.p.d., falleció el 1-4-2026. - Sus amigos del Jockey Club. Jorge Amieva, Esteban Bossi de Ezcurra, Jorge de la María, Carlos Alejandro Martin, Raúl de Ezeyza Clemente Sañudo Freyre, Máximo Ramos Ferrari, Carlos María Mose Medrano, Federico Amuchastegui Amadeo, rezan por su eterno descanso.
✝ MALAVER, Alberto. - Martín y Cristina Firpo de Grondona despiden a su amigo y ofrecen oraciones por su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
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