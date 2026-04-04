SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MALAVER, Alberto. - Carlos Tagle y Mirta Larroca despiden con mucho cariño a su amigo Mala y piden una oración en su memoria.

✝ MALAVER, Alberto A. q.e.p.d. - La Promoción 1961 Colegio del Salvador despide al querido Alberto con oraciones A.M.D.G.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa