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MALENCHINI DE ELIZALDE, Elena
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MALENCHINI de ELIZALDE, Elena, q.e.p.d., falleció el 23-3-2026. - Susana Jordán la despide con mucha tristeza y acompaña a Ricardo y familia en este momento tan triste.
✝ MALENCHINI de ELIZALDE, Elena, q.e.p.d. - Con gran tristeza, Irene Lawson de Bausili acompaña en su dolor al querido Ricardo y a toda su familia en tan tristes momentos.
Aviso publicado en la edición impresa
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