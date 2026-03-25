SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MALENCHINI de ELIZALDE, Elena, q.e.p.d., falleció el 23-3-2026. - Susana Jordán la despide con mucha tristeza y acompaña a Ricardo y familia en este momento tan triste.

✝ MALENCHINI de ELIZALDE, Elena, q.e.p.d. - Con gran tristeza, Irene Lawson de Bausili acompaña en su dolor al querido Ricardo y a toda su familia en tan tristes momentos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa