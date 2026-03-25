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MALENCHINI, Elena Ada,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MALENCHINI ELIZALDE, Elena Ada, q.e.p.d., partió a la casa del Padre el 23-3-2026. - Su marido Ricardo, sus hijas Carolina y Rolo Frers, Ana y Belén y Jorge Remy, sus nietos Pato y Caro, Belu, Wences y Mari, Ashi y Tomi, Magda y Fede, Coque y Agus, Luli y Daro, Felu y Floren, y Fran y sus bisnietos Pedro, Fermín, Isabel, Julieta, Borja, Joaquín, Elena y Candelaria la despiden con profunda tristeza y agradecen una oración en su memoria. - LÁZARO COSTA, Tel. 3916-1187.

Avisos fúnebres
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