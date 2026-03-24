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MALENCHINI, Elena

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MALENCHINI de ELIZALDE, Elena. - Alejandro y Cristina de Elizalde, hijos y nietos despiden a Helen con mucho cariño y acompañan a Richard y toda su familia en este triste momento.

MALENCHINI de ELIZALDE, Elena, q.e.p.d. - Sus primas Josefina y Verónica Ferrer Pirán despiden con todo cariño a Elenita.

MALENCHINI de ELIZALDE, Elena q.e.p.d. - Familia Malenchini, Tere, Don, Salva, Roque, Martín, Cecilia y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Con el corazón lleno de amor, encuentran consuelo en saber que ya se ha reunido con su querido hermano Pilu y con sus padres, Jorge y Blanca.

MALENCHINI de ELIZALDE, Elena. - Las amigas de Belen: Luz, Lucia, Vero, Flor I., Carola, Marina, Fa, Cecilia, Marce, Lupe, Feli, Flor F, Connie, Sol, Ana y Sil despiden a Elen con mucha tristeza.

MALENCHINI de ELIZALDE, Elena q.e.p.d. - Irene y Federico Pastoriza e hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a Carolina y familia en este difícil momento.

MALENCHINI de ELIZALDE, Elena. - Basilio y Clarita, Inés, Julio y Mariana Pertine’ la despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

MALENCHINI de ELIZALDE, Elena. - Carlos y Susana de Estrada, Laura y Ubaldo Aguirre acompañan a Carolina con mucho cariño.

MALENCHINI de ELIZALDE, Elena, q.e.p.d. - Alicia M. E. de Augustoni e hijos abrazan con todo cariño a Richard y a su querida familia.

MALENCHINI de ELIZALDE, Elena, q.e.p.d. - Los socios y el directorio de Martindale Country Club lamentan el fallecimiento de su socia y acompañan a su familia en estos momentos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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