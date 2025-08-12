LA NACION

MALENKY, Eduardo

MALENKY, Eduardo, Z.L. - Tu esposa Anita, tus hijos Sandra y Danny, Laura y David, Daniel y Carolina, tus nietos Emily, Marc, Ivan, Melina y Amy te despedimos y agredecemos por guiarnos, dejarnos tantas enseñanzas y el amor que nos brindaste toda tu vida.

MALENKY, Eduardo. - Andrea Yunger y sus hijos Manuel y Clementina despiden con tristeza al muy querido Eduardo acompañando en su dolor a Anita, Sandra, Laura, Daniel y familias.

