MALENKY, Eduardo
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ MALENKY, Eduardo, Z.L. - Tu esposa Anita, tus hijos Sandra y Danny, Laura y David, Daniel y Carolina, tus nietos Emily, Marc, Ivan, Melina y Amy te despedimos y agredecemos por guiarnos, dejarnos tantas enseñanzas y el amor que nos brindaste toda tu vida.
✡ MALENKY, Eduardo. - Andrea Yunger y sus hijos Manuel y Clementina despiden con tristeza al muy querido Eduardo acompañando en su dolor a Anita, Sandra, Laura, Daniel y familias.
