MALENKY, Eduardo
✡ MALENKY, Eduardo. - Edith y Elías Orlansky y familia despiden a Eduardo con mucha tristeza. Acompañamos a Anita, Sandra, Laura y Daniel con cariño.
