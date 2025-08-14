LA NACION

MALLO, Mercedes, q.e.p.d. - Amalia Labra Sanz de Lodi y familia, y colegios Lincoln y Campus Lincoln acompañan a Marcela y Gonzalo Drobot y a toda la comunidad del Washington School en este triste momento.

MALLO, Mercedes. - Querida profesora, te despedimos con profunda tristeza. Fuiste, sos y serás nuestra inspiración siempre. Tu legado vive en cada rincón de nuestro amado colegio, que se convirtió en nuestra casa y nuestra familia. Te damos las gracias por todo lo que nos diste. Te recordaremos siempre con inmenso cariño, cumpliremos aquel ideal y ¡te vamos a extrañar! Equipo directivo institucional.

MALLO, Mercedes - Desde Washington School, con inmensa tristeza, compartimos el fallecimiento de la fundadora y Prof. Mercedes Mallo. Su visión, valentía y profunda vocación hicieron realidad el sueño de nuestro colegio. Su pasión por la educación continúa inspirando a nuestra comunidad que se esfuerza a diario para mantener vivo su legado. La despedimos con profundo agradecimiento por la huella imborrable que dejó en alumnos, docentes, personal no docente, familias y directivos a lo largo de estos 75 años.

