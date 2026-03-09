LA NACION

MALLO, Silvia Cristina

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MALLO, Silvia Cristina. - La despiden con cariño su hermana Lilia Mallo, sus sobrinos Enrique, Roberto, y María Martha Mallo Lugones; Carola, Diego y Máximo Reffino Mallo y Pablo Pericoli Mallo; sus sobrinos políticos Adriana, Hernán, Maximiliano, Ángeles, Constanza y Carolina; sus sobrinos nietos Agustina, Manuel, Dolores, Segundo, Julia, Álvaro, Julián, Benicio, Luz, Máximo, Justo, Pilar, Cruz, Valentín, Francisco y Santiago.

