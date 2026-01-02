1
MALVIDO, Luis Manuel
✝ MALVIDO, Luis Manuel, falleció el 1 de enero de 2026. - Sus amigos de la mesa de Los Bosteros despiden al Tata, su querido amigo y compañero, y acompañan a la familia en este triste momento.
✝ MALVIDO, Luis Manuel, falleció el 1-1-2026. - Sus compañeros y amigos de los almuerzos mensuales de retirados de Techint lamentan la terrible pérdida y acompañan a la familia en este triste momento.
