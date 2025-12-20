SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MANCUSO, Rafael. - Edenor SA expresa su profundo pesar por el fallecimiento del secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza Capital Federal y acompaña a sus seres queridos y a toda la organización sindical en este momento de dolor, destacando su compromiso y trayectoria.

