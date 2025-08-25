1
MANFREDI, Salvador
† MANFREDI, Salvador, q.e.p.d., falleció el 24-8-2025. - Pepe, Marisa y Laura Lupi despiden con mucho dolor la partida del querido Salvador. Rezan por su eterno descanso y acompañan a todos los Manfredi en este duro momento.
