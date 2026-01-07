1
MANSILLA ESTONLLO, Alberto J.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MANSILLA ESTONLLO, Alberto J., falleció el 4-1-2026. - Su hermano Mario Héctor, su cuñada Amable; sus sobrinos Alessio, Massimo, Lucas y Flias. (as.) abrazan a Mabel, Anabella, Emiliano y Flias. ¡Estarás siempre en nuestros corazones, amadísimo Pichi!
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Un especialista en narcoterrorismo analizó en detalle por qué Maduro es un “criminal” y no se puede llamar a elecciones
- 3
Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos
- 4
Salud de Christian Petersen: esto es lo que se sabe del último parte médico, este martes 6 de enero