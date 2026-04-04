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MARCAIDA, José María
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARCAIDA, José María. - Marcos Chiappe, Magdalena Berisso de Chiappe (as.), hijos y nietos acompañan con todo cariño y oraciones a toda la familia Marcaida.
✝ MARCAIDA, José María, q.e.p.d. - Laura y Raúl Fernández Criado y sus hijos despiden con dolor al querido primo y acompañan a Marta, hermanos y familias en este triste momento.
✝ MARCAIDA, José María, q.e.p.d. - Despedimos a Jose con mucho cariño y abrazamos a Marta, a sus hermanos y familias en su gran dolor. Adela María y Fede Ochoa y familia.
✝ MARCAIDA, José María, q.e.p.d. - Oscar Baldacci y María José Fernandez acompañan a la familia en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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