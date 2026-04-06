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MARCAIDA, José María
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARCAIDA, José María q.e.p.d. - Enrique A. Ramos Mejía y María Collardin (as.), y Federico Repetto y Ana Collardin acompañan a su prima Marta, hijos y nietos con todo cariño, rezando oraciones por Jose.
Aviso publicado en la edición impresa
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