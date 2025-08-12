SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MARENGO de MAGLIER, Ana María, q.e.p.d. - Marcos y Nunzia Bulgheroni participan con pesar su fallecimiento, acompañan a Juan Pablo y su familia en este doloroso momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

† MARENGO de MAGLIER, Ana María, q.e.p.d. - Martín Cabrales acompaña a su hijo Juan Pablo y ruega oraciones en su memoria.

† MARENGO de MAGLIER, Ana María, falleció el 11-8-2025. - Rodolfo Enrique González y Graciela Gasparotti de González participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Juan Pablo Maglier y abuela de Delfina y Francisca, a quienes acompañan con todo su amor y ruegan por el eterno descanso de su alma en los brazos del Señor.

† MARENGO de MAGLIER, Ana María, q.e.p.d., falleció el 11-8-2025. - Sus hijos Juan Pablo y Daniel y Rosana y Magdalena, sus nietas Delfina, Agustina y Francisca despiden con profundo dolor a Ana y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, en la ciudad de Córdoba.

† MARENGO de MAGLIER, Ana María. - Sus nietas Delfina y Francisca Maglier despiden a la abu Ana y ruegan una oración en su memoria.

MARENGO de MAGLIER, Ana María, q.e.p.d. - La comisión directiva de Fundación Policía Federal Argentina acompaña a su vocal Juan Pablo Maglier y a su familia en este triste momento.

† MARENGO de MAGLIER, Ana María, q.e.p.d. - Participamos su fallecimiento y acompañamos con mucho cariño a nuestro querido amigo Juan Pablo y a su familia en este momento de pena. Fafi Ricagno y Adrián Werthein.

MARENGO de MAGLIER, Ana María, q.e.p.d. - Amalia Amoedo despide con tristeza a Ana María y acompaña a Juan Pablo, Daniel, Rosana y toda la familia, abrazándolos con cariño en este difícil momento.

† MARENGO de MAGLIER, Ana María. - Todos los integrantes de Taeda elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de Ana María, madre de nuestro amigo Juan Pablo Magier. Acompañamos a toda la familia en este doloroso momento.

† MARENGO de MAGLIER, Ana María. - Mario Montoto y Flia. acompañan en tan doloroso momento a su amigo Juan Pablo Magier, por el fallecimiento de su madre Ana María. Ruegan una plegaria en su memoria.

† MARENGO de MAGLIER, Ana María, q.e.p.d., falleció el 11-8-2025. - El Rotary Club de Buenos Aires participa con pesar el fallecimiento de la madre, de su distinguido consocio, Sr. Juan Pablo Maglier, y ruega una oración en su memoria.

