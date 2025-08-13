SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MARENGO de MAGLIER, Ana María. - Aldo y Vanina Álvarez acompañan en tan doloroso momento a su amigo Juan Pablo Maglier, por el fallecimiento de su madre Ana María. Ruegan una plegaria en su memoria.

† MARENGO de MAGLIER, Ana María. - Ezequiel y Jimena Barrenechea acompañan a Juan Pablo, Delfina, Francisca y a toda la familia en este triste momento.

† MARENGO de MAGLIER, Ana María, q.e.p.d. - La Mesa de los Viernes del Jockey Club y sus integrantes: Sebastián Domínguez Dib, Alfie Mayol, Ezequiel Barrenechea, Saturnino Jorge Funes, Aldo Alvarez, Gerardo Cartellone, Fernando Cinalli, Francisco Castex, Carlos Roca, Gerardo Rodríguez Goyena, Juan Manuel Casas, Julián Randle, Arturo T. Karagozlu, Bruno Screnzi Silva, Ernesto García Quiroga, Pablo Javier Llaver, Gonzalo Moretti, y Nicolás Pinto acompañan a Juan Pablo y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

† MARENGO de MAGLIER, Ana María, q.e.p.d. - Martín Goldstein y Graciela Zito participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Juanpi con el cariño de siempre.

Aviso publicado en la edición impresa