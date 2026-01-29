1
MARIANI, Georgina
✝ MARIANI, Georgina (Beba), falleció el 27-1-2026. - Agradecidos por haberte tenido, te despedimos con amor tus hermanos Carlos y Gaby, tus sobrinos Vero y Pablo, Andy y Vicky, Jazmín, Francesca y Bautista.
✝ MARIANI, Georgina (Bebita). - Marta y Jorge Mezzini y familia te despiden con mucho cariño.
