† MARIÑO, Manuel Jorge, q.e.p.d. - Miguel A. Almeyra y Gioia Martínez Zuviría lo despiden con cariño y acompañan a Laura y a su familia en su dolor.

† MARIÑO, Manuel Jorge, q.e.p.d. - Gloria Freixas y Adolfo Capurro acompañan a Laura con cariño en este triste momento.

† MARIÑO, Manuel Jorge. - Sus hijos acompañan a su mujer Laura Smith Estrada en este triste momento y agradecen su amor incondicional.

† MARIÑO, Manuel Jorge. - Sus hijos Andrea, Hernán, Christian, Dolores y María, sus yernos Sean, César y Diego, sus nueras Paz y Vir; sus nietos Delfín, Alexia, Azul, Jota, Justo, Iván, Theo, Mia, Ciro y Lucio lo despedimos con tristeza. ¡Gracias por todo! Descansa en paz, te vamos a extrañar Papá, Manolo, Nolo.

† MARIÑO, Manuel Jorge, q.e.p.d. - Mario y María Herminia Turzi (as.) despiden a Manolo con pesar, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su familia con afecto.

† MARIÑO, Manuel Jorge. - Los socios, consultores y demás integrantes de Marval O’Farrell Mairal participan con profunda tristeza el fallecimiento de quien fuera socio del estudio y acompañan a su familia en este doloroso momento. Su profesionalismo y generosidad perdurarán como un legado en todos quienes integramos Marval.

† MARIÑO, Manuel Jorge. - Dolores y Victoria Acevedo despiden con profundo dolor a Tío Noli y acompañan a Laura y a su familia en este doloroso momento, y ruegan una oración en su memoria.

† MARIÑO, Manuel Jorge, q.e.p.d., Fall. el 17-9-2025. - Tu mujer, Laura Smith Estrada, te despide con inmenso dolor. Sólo me queda agradecerte por tanto y aprender a vivir con tu ausencia.

