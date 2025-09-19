MARIÑO, Manuel (Manolo)
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MARIÑO, Manuel (Manolo), q.e.p.d. - Serena Palmer (a.), su marido Juano (a.), y sus hijos Sofía y Tomás Escalante (as.) participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando con enorme cariño a sus queridos amigos María, Hernán y a Andrea, Sean, Christian, Dolores, Gloria y sus Flias. en este doloroso momento.
† MARIÑO, Manuel (Manolo), q.e.p.d. - Acompañamos a Andrea, Sean, Delfín, Alexia y a todos los Lanusse Mariño con mucho afecto. Nerea Uriarte, Verónica Padilla, Victoria Mitchell, Carolina Aldao, Teresa Gorostiaga, Nana Schenström, Valeria Ulrich, Carina Matteo, Florencia Lacoste, May Muniagurria, Gabriela Baldini, Dolores Pezet, Inés González Gainza, Clara Ferreccio, Pilar Vigil, Carolina Biquard, Magdalena Robredo, Hersilia Cornejo y familias.
† MARIÑO, Manuel (Manolo). - Elenita, Lalo Basilico y sus hijas despiden a Manolo con mucho cariño.
† MARIÑO, Manuel (Manolo), q.e.p.d. - Maca Gutiérrez Eguía (a.) y Maru Lanz participan con tristeza su fallecimiento y abrazan a su amiga Majo y a toda la familia con mucho amor.
Aviso publicado en la edición impresa