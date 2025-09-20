SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MARIÑO, Manuel. - Martín Reynal y Graziela Taquini despiden a Manolo y acompañan a su familia con cariño y oraciones.

MARIÑO, Manuel. - María y Alberto Benegas Lynch (h.) despiden a su querido amigo y acompañan con todo cariño a Laura.

† MARIÑO, Manuel, q.e.p.d. - Mario Roberto Alvarez y Marcela Cambiaso lo despiden con mucho cariño y abrazan a Laura y toda su familia.

† MARIÑO, Manuel. - Vicky Canale y Federico Chaplin acompañan a Laura y a toda la familia en este triste momento.

† MARIÑO, Manuel J., q.e.p.d., falleció el 17-9-2025. - Susy Valdez e hijos acompañamos a Laura y a toda la familia de nuestro querido Manolo con la oración y el cariño de siempre.

