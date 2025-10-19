LA NACION

MARSANO, Juan Carlos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARSANO, Juan Carlos, q.e.p.d., falleció el 18-10-2025. - Angel Rocchetti acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

MARSANO, Juan Carlos, q.e.p.d., falleció el 18-10-2025. - La familia Ruiz Ocampo, con profundo pesar, acompaña a su mujer Marcela, su hija Agustina, a su hermana María y su sobrina Candela y piden oraciones en su memoria.

MARSANO, Juan Carlos, q.e.p.d., falleció el 18-10-2025. - Finanflower S.A. participa su fallecimiento y acopaña a sus familiares en este difícil momento.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Así es la boleta única en CABA para las elecciones legislativas 2025
    1

    Así es la boleta única en CABA para las elecciones legislativas 2025

  2. Un comisario retirado abatió a dos adolescentes que intentaron robar su camioneta en el conurbano
    2

    Un comisario retirado abatió a dos adolescentes que intentaron robar su camioneta en el conurbano

  3. EE.UU. toma una inesperada decisión con los dos sobrevivientes del último ataque a una lancha narco
    3

    EE.UU. repatriará a los dos supervivientes del ataque al presunto narcosubmarino en el Caribe

  4. El momento en que Holger Rune se rompió un tendón de Aquiles cuando ganaba una semifinal
    4

    Grave lesión de Holger Rune en el ATP 250 de Estocolmo: se rompió un tendón de Aquiles

Cargando banners ...