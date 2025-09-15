SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MARTELLI JAUREGUI, María Mercedes, q.e.p.d., falleció el 11-9-2025. - Tu hija María Mercedes, tu hijo politico Carlos, tus nietos Carolina María, María Florencia, Carlos María y María de la Paz y tus bisnietos Matías, Lucas, Felipe, Galo y Fermín te despedimos con profundo amor y gratitud de haberte tenido.

