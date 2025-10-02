1
MARTÍN DE MARINI, Guillermina Elena
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MARTÍN de MARINI, Guillermina Elena, falleció el 1-10-2025. - Su esposo Rolando Federico Marini, sus hijas, yernos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Tu fuerza y ejemplo nos guiará para siempre.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Lali reveló en qué gasta su dinero y recibió una ovación en la televisión española: “Lo más importante”
- 3
Cómo es el “muro antidrones” que planea la UE frente a la amenaza rusa tras las sospechosos incursiones
- 4
Comisión de Presupuesto: diputadas de izquierda hablaron de un “genocidio en Gaza” y la reunión se levantó con escándalo