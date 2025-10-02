SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MARTÍN de MARINI, Guillermina Elena, falleció el 1-10-2025. - Su esposo Rolando Federico Marini, sus hijas, yernos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Tu fuerza y ejemplo nos guiará para siempre.

Aviso publicado en la edición impresa