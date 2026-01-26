MARTINEZ DE HOZ, María A.

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTINEZ DE HOZ de PEREYRA DE OLAZABAL, María A. (Poulet), q.e.p.d. - Gonzalo Pereyra de Olazábal; sus hijos Gonzalo y Caro, Maca y Bebe y Fernán y Clara y sus nietos Tirso, Santos, Sol, Tadeo y Alfonso la despiden con profunda tristeza y gran amor. Fuiste un ejemplo. Descansa en paz.

✝ MARTÍNEZ de HOZ de PEREYRA de OLAZÁBAL, María A., q.e.p.d. - Sara y Jorge Pereyra de Olazábal, sus hijos y nietas la despiden con mucho cariño

✝ MARTINEZ DE HOZ de PEREYRA OLAZABAL, María A. (Poulet). - Jorge y Cecilia Ocantos Estrugamou, hijos y nietos la despiden con profundo dolor y acompañan con todo cariño a Gonzalo, Gonzalito, Fernán y Macarena.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa