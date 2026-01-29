1
MARTÍNEZ DE HOZ, María Angélica,
✝ MARTÍNEZ de HOZ de PEREYRA de OLAZABAL, María Angélica, q.e.p.d. - La Asociación Amigos del Regimiento de Granaderos a Caballo acompaña a su presidente Gonzalo Pereyra de Olazabal en estos tristes momentos.
