SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MARTÍNEZ de LAVIÉ LAHITTE, Carmen María. - Los funcionarios y todos los integrantes de las Fiscalías Nacionales en lo Criminal y Correccional Nro. 7 y Nro. 32 de la Capital Federal despiden con dolor y profundo afecto a Carmen María Martínez De Lavié Lahitte y acompañan a Juan Manuel Lavié y a toda su familia y seres queridos en este difícil momento.

