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MARTINEZ GUERRERO, Ana Inés,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTINEZ GUERRERO de MOREIRA, Ana Inés, q.e.p.d., falleció el 28-3-2026. - Sara Ghillione de Torviso junto a sus hijos, hijos políticos y nietos acompañan a Pepe Moreira y familia en este triste momento.

MARTÍNEZ GUERRERO de MOREIRA, Ana Inés, q.e.p.d. - Paula, te acompañamos en este triste momento, mucha fuerza. Te queremos mucho. Tus amigos, Paula y Christian Kreutzer, Caro y Honorio Basualdo, May y Dionisio Quesada, Mechi Molina Berro, Ceci Moline O¨Connor, Karina Marseillan y Pedro García Oliver, Pat y Emilio Figueroa Bunge, Vale y Pablo de Corral, Candela Pavlovsky y Roberto Figini, Mili y Federico Ugarte, Janine y Juan Bosio, Eleonora y Quique Moline O¨Connor, Pilar y Juan Cianciardo, y Ceci y Guimo Ros Artayeta.

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