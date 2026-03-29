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MARTÍNEZ GUERRERO DE MOREIRA, Ana Inés
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MARTÍNEZ GUERRERO de MOREIRA, Ana Inés, falleció el 28-3-2026. - Queridísima Ana Inés, con amor y una profunda tristeza te despedimos. Su marido Pepe Moreira; sus hijos Paula, Dolores, José y Matías, sus hijos políticos Marina Videla, Clara Beltrame, Manuel Varela, Juan Torviso; sus nietos Delfina, Gonzalo, Santiago y Victoria Varela; Ignacio y Belén Torviso, Juana, Toto, Emilia, Joaquina Moreira, Jacinta, Roque Moreira, Bruno Grassi, Franco Miani y Santino Podesta.
Aviso publicado en la edición impresa
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