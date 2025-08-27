1
MARTÍNEZ, Matías A., Cap. Nav. Vgm
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MARTÍNEZ, Matías A., Cap. Nav. VGM, q.e.p.d., 25-8-2025. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.
