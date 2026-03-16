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MARTINEZ, Rafael D.

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTINEZ, Rafael D., q.e.p.d. - Su esposa Olga, sus hijos Alejandra, Rafael y Kike y sus nietos Lucía, Javier, Nicolás y Sofía despiden al queridísimo Rafa con mucho amor.

Avisos fúnebres
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