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MARTINEZ, Rafael D.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MARTINEZ, Rafael D., q.e.p.d. - Su esposa Olga, sus hijos Alejandra, Rafael y Kike y sus nietos Lucía, Javier, Nicolás y Sofía despiden al queridísimo Rafa con mucho amor.
Aviso publicado en la edición impresa
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