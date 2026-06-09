SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo, q.e.p.d. - Querido Willy, capitán de capitanes del fútbol infantil, te despedimos con mucho cariño, especialmente Nico Bonomi, sus padres Juan e Isabel, hijos y nietos.

"✝MARTÍNEZ ZUVIRÍA, Guillermo I., q.e.p.d. - Sus compañeros de la Promoción 1973 del Instituto San Martín de Tours despiden al queridísimo Willy y acompañan a toda su familia. ""Bicho"", no te olvidaremos."

Avisos fúnebres

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